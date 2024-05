Na srečanju osvetlili vpliv podnebnih sprememb na biotsko raznolikost

Ljubljana, 31. maja - Biotska raznolikost upada, kar se kaže tudi v gozdovih, je bil eden od poudarkov znanstvenega srečanja Gozd in les: Podnebne spremembe in biotska raznolikost, ki so ga v četrtek pripravili na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Sodelujoči so poudarili tudi pomembnost upoštevanja znanstvenih dognanj pri oblikovanju politik, so sporočili z inštituta.