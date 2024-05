Dnevnik: Obtožbe na račun domnevno spornih praks Avtovleke Žonta na avtocestah

Ljubljana, 31. maja - Avtovleka Žonta, ki nima več Darsove koncesije za odstranjevanje okvarjenih vozil z avtocest, naj bi to dejavnost še vedno opravljala, pri tem pa voznike domnevno silila v plačila visokih računov za opravljene storitve, je poročala romunska televizija Prima TV. To so potrdili na romunskem veleposlaništvu v Ljubljani, danes piše Dnevnik.