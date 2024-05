Četrtkov spored v Parizu s šestimi trilerji s petimi nizi

Pariz, 31. maja - Ljubitelji tenisa, ki so vztrajali do poznih nočnih ur, so lahko v četrtek pozno zvečer in v noči na petek spremljali kar šest teniških poslastic, šest trilerjev, ki so se končali s petimi odigranimi nizi. Odločilni niz je potreboval tudi lanski finalist Norvežan Casper Ruud.