Skupina Queen bi lahko za svoj glasbeni katalog iztržila milijardo dolarjev

London, 31. maja - Po pisanju britanskega BBC naj bi se podjetje Sony Music dogovarjalo o nakupu glasbenega kataloga legendarne rock skupine Queen, na katerem so uspešnice, kot so Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga in Another One Bites The Dust. Nakup bi zajemal vse, od skladb do celotne intelektualne lastnine, vključno s pravicami do logotipov in videospotov.