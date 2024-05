Po Trumpovi obsodbi v ZDA ostri odzivi z obeh strani

New York, 31. maja - Podporniki bivšega predsednika ZDA so v četrtek po tem, ko je newyorška porota Donalda Trumpa spoznala za krivega vseh 34 točk obtožnice ponarejanja poslovnih dokumentov, govorili o politizaciji pravosodja, demokrat pa so poudarjali, da republikansko stranko sedaj vodi obsojenec za kazniva dejanja.