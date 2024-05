Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v četrtek padle že drugo zaporedno sejo po znižanju ocene v poročilu o rasti v ZDA, ko je padlo več velikih tehnoloških delnic, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znižala se je tudi cena nafte in zlata.