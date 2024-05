Dnevnik o zlorabi prostitucije (31. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Peter Lovšin v komentarju Med okoriščanjem in izkoriščanjem piše o tem, da so na Okrožnem sodišču v Kopru ustanovitelje in odgovorne v razvpitem klubu Marina spoznali za krive zlorabe prostitucije. Avtor dodaja, da se ključna dilema, na katero je moralo odgovoriti sodišče, vrti predvsem okoli vprašanja, ali so gospodje izkoriščali spolne delavke.