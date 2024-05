Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Tuje tiskovne agencije so poročale, da je slovenska vlada danes sprejela predlog za priznanje države Palestine in ga poslala v DZ v dokončno potrditev, izraelska vlada pa je njeno dejanje obsodila. Poročale so tudi o zakonodajnem postopku za zakon o umetni inteligenci, ki ga bodo morale države članice EU prenesti v svojo nacionalno zakonodajo