Golob zadržan do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo

Ljubljana, 30. maja - Premier Robert Golob je na novinarski konferenci ob dveh letih dela vlade dejal, da je zadržan do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo, o čemer bodo volivci na pobudo Svobode odločali na referendumu. "Naj se ljudje odločijo, ali smo kot družba že zreli za to," je dejal. Se pa zavzema za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene.