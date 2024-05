Na Športnih igrah mladih rekordna udeležba novomeških osnovnošolcev

Novo mesto, 30. maja - Novomeški olimpijski center je gostil več kot 800 otrok iz novomeških šol, ki so se udeležili Športnih iger mladih. Otroci so se prek teka, igre med dvema ognjema ter gibalnih aktivnosti učili o pomembnosti gibanja, sodelovanja in poštene igre. Igre potekajo po vsej državi in na Hrvaškem, v BiH ter Srbiji, so sporočili iz občine.