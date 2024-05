Ljubljanska borza: SBI TOP brez sprememb

Ljubljana, 30. maja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes ostal pri 1493,17 točke. Največja rast je pri skromnem prometu uspela delnicam Luke Koper, največja padca pa so zabeležili vrednostni papirji Krke in Telekoma Slovenije. Borzni posredniki so opravili za 1,2 milijona evrov poslov, levji delež z delnicami Krke.