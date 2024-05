MZEZ po blokadi volitev za Slovence v BiH poudarja nesprejemljivost politizacije

Ljubljana/Sarajevo, 30. maja - Po poročilih, da so ministri Republike Srbske v vladi BiH zaradi podpore resoluciji ZN o Srebrenici blokirali glasovanje slovenskih državljanov na evropskih volitvah, je zunanje ministrstvo javilo, da Slovenija uradnega obvestila o tem ni prejela in pričakuje, da do tega ne bo prišlo. So pa opozorili na nesprejemljivost politizacije volitev.