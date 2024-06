Tasmanski muzej bo predvajal odlomke s skrivnostnega albuma Wu-Tang Clana

Hobart, 4. junija - Ameriška hip hop skupina iz New Yorka Wu-Tang Clan s svojimi albumi zaseda vrhove glasbenih lestvic po svetu in albume prodaja v milijonskih izvodih. V samo enem primerku obstaja tudi skrivnostni album Once Upon a Time in Shaolin. Na veselje oboževalcev skupine ga bo sedaj mogoče slišati po zaslugi tasmanskega Muzeja stare in nove umetnosti.