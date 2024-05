Bruselj: Višjo silo lahko uveljavljajo vsi kmetje, prizadeti v naravnih nesrečah

Bruselj, 30. maja - V okviru evropske kmetijske politike lahko višjo silo uveljavljajo vsi kmetje na območjih, prizadetih v naravnih nesrečah, so danes pojasnili na Evropski komisiji. S tem želijo zmanjšati administrativno breme za kmete, ki so to v minulih mesecih zahtevali na protestih po številnih evropskih državah, in oblasti držav članic.