Pristojni ministri o prihodnji trgovinski politiki EU

Bruselj, 30. maja - Ministri držav članic EU, pristojni za zunanjo trgovino, so na zasedanju v Bruslju razpravljali o pomenu trgovinske politike in njenih poudarkih v prihodnje. Izvedli so tudi pregled stanja trgovinskih odnosov z Afriko in se seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi po ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije (WTO).