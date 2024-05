Na javnem razpisu za uporabo generativne umetne inteligence v izobraževanju izbran Zavod Antona Martina Slomška

Ljubljana, 30. maja - Zavod Antona Martina Slomška je bil izbran na javnem razpisu ministrstva za vzgojo in izobraževanje, katerega predmet je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v izobraževanje. Za sofinanciranje projekta so na voljo sredstva v višini do milijon evrov iz mehanizma za okrevanje in odpornost.