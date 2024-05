Obtoženci v zadevi Marina spoznani za krive

Koper, 30. maja - Senat okrožnega sodišča v Kopru je prepoznal krivdo štirih obtožencev za zlorabo prostitucije v novogoriškem klubu Marina, ki naj bi delovali kot hudodelska združba. Sergeju Racmanu je prisodilo štiri leta in pol, Jožetu Kojcu in Dejanu Šurbku štiri leta in štiri mesece, Vesni Ternovec pa dve leti in dva meseca zapora. Sodba še ni pravnomočna.