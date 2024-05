Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca ob dveh letih aktualne vlade

Ljubljana, 30. maja - Novinarska konferenca ob dveh letih dela aktualne vlade, na kateri bodo sodelovali predsednik vlade Robert Golob, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, bo danes ob 15.15 uri v velikem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 20 v Ljubljani, so sporočili iz Ukoma. (STA/AVDIO)