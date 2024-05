Štiriindvajsetčlanska atletska reprezentanca na EP v Rimu

Ljubljana, 30. maja - Slovenska atletika bo na evropskem prvenstvu v Rimu med 7. in 12. junijem nastopila s 24 člansko atletsko reprezentanco, v kateri po po 12 atletinj in atletov na čelu s svetovnim podprvakom Kristjanom Čehom, ki bo v metu diska branil srebro s prejšnjega prvenstva, so objavili na Atletski zvezi Slovenije po potrditvah prijav Evropske atletike.