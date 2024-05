V Novi Gorici odprli humanitarni center Rdečega križa

Nova Gorica, 30. maja - V Novi Gorici so danes odprli humanitarni center, kamor se bo preselila celotna dejavnost območnega združenja Rdečega križa. Novi prostori bodo dali priložnost za širitev obstoječih programov in za umeščanje obstoječih na eni lokaciji. Objekt so gradili in opremljali v dveh fazah, celotna investicija je znašala skoraj 600.000 evrov.