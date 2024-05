V Postojni znova mobilna enota programa Dora

Postojna, 30. maja - V Postojno se je po dobrih dveh letih ta teden že petič vrnila mobilna enota programa Dora. Kot so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana, so na presejalno mamografijo povabili okoli 5500 žensk med 50. in 69. letom starosti iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica. Nazadnje se je mamografije udeležilo 73 odstotkov povabljenih.