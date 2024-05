Sviz kandidate za evropske volitve poziva, naj pozornost namenijo izobraževanju in učiteljskemu poklicu

Ljubljana, 30. maja - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred bližajočimi volitvami v Evropski parlament poziva slovenske kandidate, da v predvolilni kampanji in nato ob morebitni izvolitvi tudi v celotnem mandatu namenijo osrednjo pozornost položaju vzgoje in izobraževanja ter učiteljskemu poklicu, so sporočili iz sindikata.