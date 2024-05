V Avstriji po seriji bombnih napadov na Jehovove priče pridržali napadalca

Gradec, 30. maja - Po seriji domnevnih napadov na Jehovove priče v Avstriji so v sredo pridržali osumljenca, ki je priznal krivdo. 55-letnika so iz Jehovovih prič izločili po ločitvi od soproge, s katero sta se sprla glede skrbništva in plačevanja preživnine otrok, zaradi česar jo je skušal ubiti, je v sredo v Gradcu pojasnil eden od preiskovalcev.