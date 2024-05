Letos zbrali 20.400 očal za slabovidne v manj razvitih državah

Ljubljana, 30. maja - V letošnji akciji zbiranja rabljenih očal, ki je med 15. aprilom in 15. majem potekala v trgovinah Hofer, so za slabovidne v manj razvitih državah zbrali rekordnih 20.400 rabljenih očal z dioptrijo. V vseh letih akcije, ki je letos potekala 12. leto zapored, so v podjetju zbrali več kot 142.000 očal, so zapisali v sporočilu za javnost.