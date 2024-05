Italija na FKS z več kot sto avtorji in številnimi koncerti

Frankfurt, 31. maja - Italija, ki je letošnja častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma (FKS), je na novinarski konferenci ta teden razkrila, da bo na sejmu predstavila več kot sto svojih avtorjev in avtoric, med katerimi so Nicola Lagioia, Francesca Melandri, Carlo Rovelli in Igiaba Scego. Na programu častnega gostovanja so tudi številni koncerti.