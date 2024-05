Celje, 30. maja - Na Polulah je prišlo v sredo okoli 14. ure do eksplozije manjše plinske jeklenke, v kateri se je ena oseba poškodovala. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila o sumu kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so danes sporočili s celjske policijske uprave.