Pri Mladinski knjigi tudi o Anhovem

Ljubljana, 30. maja - Pri Mladinski knjigi so v zbirkah Nova slovenska knjiga, Premiki in Kultura izšla tri dela, roman Sibirija Tanje Mastnak o ekipi raziskovalcev šamanistične kulture, esejistični prvenec Helene Koder Krošnja z neznanimi sadeži in pripoved Primer: Anhovo Jasmine Jerant, ki ozavešča o okoljskem problemu v bližini Anhovega.