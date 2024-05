Izrael naj bi prevzel nadzor nad tamponsko cono med Gazo in Egiptom

Gaza, 30. maja - Izraelske sile so prevzele nadzor nad varovanim območjem ob meji med Gazo in Egiptom, znanim kot Filadelfijski koridor, je v sredo sporočila izraelska vojska. Trdi, da je na območju našla predore, po katerih naj bi Hamas tihotapil orožje v Gazo. Egiptovski vir je to zanikal in Izrael obtožil, da poskuša s tem upravičiti vojaško operacijo v Rafi.