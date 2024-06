V Celju predvidoma ta mesec začetek prenove Razlagove ulice

Celje, 1. junija - V Celju bo predvidoma ta mesec stekla celovita prenova Razlagove ulice v mestnem jedru. Potekala bo skladno s smernicami celjskega območnega Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine in bo trajala približno leto dni. Dela bo izvajal celjski Voc, po pogodbi so vredna nekaj več kot 2,1 milijona evrov, so sporočili z občine.