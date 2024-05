New York, 29. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se v sredo znižale, saj so naraščajoči donosi državnih obveznic po nedavnih rekordih sprožili val razprodaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Znižala se je tudi cena nafte in zlata.