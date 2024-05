Slovenci na rokometnem SP s Kubo, Islandijo in Zelenortskimi otoki

Zagreb, 29. maja - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo naslednje leto med 14. januarjem in 2. februarjem gostile Hrvaška, Danska in Norveška, v predtekmovanju pomerila s Kubo, Islandijo in Zelenortskimi otoki, je določil današnji žreb v Zagrebu.