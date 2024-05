Evropske borze v rdečem; cenejša nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 29. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji so pred najnovejšimi podatki o inflaciji v območju evra in v ZDA, ki bodo znani konec tedna, unovčevali nedavne dobičke, saj niso optimistični glede znižanja obrestnih mer. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je znižal.