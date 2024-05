Slovenija na seji VS ZN o Bližnjem vzhodu poudarila pomen spoštovanja mednarodnega prava

New York, 29. maja - Namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič je danes na redni odprti seji Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu dejala, da mednarodno pravo ni jedilnik po izbiri in pozvala vse države k spoštovanju resolucij Varnostnega sveta in odločitev mednarodnih sodišč.