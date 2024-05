Na primorski avtocesti umrl 35-letni motorist

Logatec, 29. maja - V prometni nesreči na primorski avtocesti pri počivališču Lom je umrl 35-letni motorist, ki je vozil iz smeri Unca proti Logatcu po desnem prometnem pasu in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del priklopnega vozila tovornjaka. Po trčenju ga je odneslo čez prehitevalni pas in je trčil še v odbojno ograjo, so sporočili iz PU Ljubljana.