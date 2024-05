Nemčija nadzor na meji s Poljsko, Švico in Češko podaljšala za šest mesecev

Berlin, 29. maja - Nemčija je za šest mesecev podaljšala nadzor na meji s Poljsko, Češko in Švico, je danes sporočilo nemško notranje ministrstvo. O podaljšanju nadzora je že obvestilo Evropsko komisijo. Kot razlog pa so v Berlinu navedli boj proti nezakonitemu priseljevanju in tihotapljenju, pa tudi krepitev varnosti pred evropskim prvenstvom v nogometu.