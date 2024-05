Občina Piran želi z odlokom uzakoniti izplakovanje pasjega urina in prepoved rezervacije prostora na plažah

Piran, 29. maja - Na današnji seji občinskega sveta Občine Piran so razpravljali tudi predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin. Ta med drugim prepoveduje in predvideva denarno kazen za tiste, ki bi si prostor na plaži rezervirali z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali drugimi predmeti.