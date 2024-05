Na seji odborov DZ pozivi za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva

Ljubljana, 29. maja - Gospodarstvo je v nezavidljivem položaju, vlada pa bi morala sprejeti ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in poslovnega okolja, so na današnji skupni seji odborov DZ za gospodarstvo in za finance ocenili v SDS. V Gibanju Svoboda so na drugi strani prepričani, da slika ni tako grozna, kot se jo prikazuje.