Vreme: Zvečer bo delno jasno z nekaj koprene

Ljubljana, 29. maja - Zvečer in ponoči bo delno jasno z nekaj povečane visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne se bo od zahoda znova pooblačilo, na severozahodu bo začelo deževati. Čez dan se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte, ki se bodo v noči na petek še okrepile. Pojavljali se bodo nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami se je prehodno vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda se Alpam bliža nova vremenska fronta. Z vetrom severnih smeri v višinah k nam doteka prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih vzhodno od Slovenije še nekaj jasnine, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V Alpah bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. V četrtek bo v krajih vzhodno od nas sprva še delno jasno. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami.