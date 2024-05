Mariborska pedagoška fakulteta z aktivnostmi za dobro počutje in zdravje

Maribor, 30. maja - Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru je z namenom ozaveščanja o pomenu dobrega počutja in zdravja med študenti in zaposlenimi na univerzi pripravila vrsto aktivnosti, od joge in pohoda do likovnega ustvarjanja in učenja temeljnih postopkov oživljanja. Danes so jih lahko zainteresirani prvič preizkusili, kasneje naj bi postale stalnica.