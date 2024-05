Cedevita Olimpija spet prvak in tretjič v nizu s trojčkom lovorik

Domžale, 29. maja - Košarkarji Cedevite Olimpije so stari in novi slovenski državni prvaki. V tretji finalni tekmi so še tretjič premagali Kansai Helios, tokrat v gosteh z 91:78 (37:14, 60:34, 71:47). Za ljubljansko ekipo je današnji naslov 21. v obdobju samostojne države.