V Media centru Ljubljana še zadnjič zasedba NOFX

Ljubljana, 30. maja - V Media centru Ljubljana bo drevi nastopila punk zasedba NOFX, ki slovi kot ena najbolj kontroverznih in najpomembnejših punk zasedb svojega časa. V maju in juniju se mudi na svoji zadnji turneji po Evropi, preden bo oktobra v Los Angelesu odigrala zadnji koncert. V Ljubljani bo odigrala pesmi iz različnih obdobij in albumov.