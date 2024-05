Reševanje vprašanja zadostnega financiranja RTVS po navedbah Vrečko tudi z novelo zakona o RTVS

Ljubljana, 29. maja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je ob odstopu predsednika uprave RTVS Zvezdana Martića poudarila, da so težave RTVS dolgotrajne in se niso začele z mandatom te vlade. Na organih vodenja in upravljanja je, da zagotovijo nemoteno delovanje javnega zavoda, vprašanje zadostnega financiranja pa naj bi ministrstvo reševalo tudi z novelo zakona o RTVS.