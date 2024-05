V Evropskem parlamentu nove preiskave v povezavi z ruskim vmešavanjem

Bruselj, 29. maja - Preiskovalci so danes preiskali pisarne sodelavca Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu ter njegov dom v belgijski prestolnici v okviru preiskave domnevnega ruskega vmešavanja in korupcije, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Neuradno naj bi šlo za nekdanjega pomočnika skrajno desnega nemškega evroposlanca Maximiliana Kraha.