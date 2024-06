Priporočila NIJZ ob povišanih koncentracijah ozona

Ljubljana, 1. junija - Pred nami so topli meseci leta, ko ima onesnaženost zraka z ozonom v Sloveniji, še zlasti na Primorskem in Obali, lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pripravili splošna priporočila za prebivalce ob povišanih koncentracijah troposferskega "škodljivega" ozona.