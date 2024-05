OECD: Bogate države cilj financiranja podnebnih ukrepov dosegle z zamudo

Pariz, 29. maja - Bogatejše države so z dveletno zamudo dosegle cilj, da revnejšim državam zagotovijo sto milijard dolarjev letne pomoči za soočanje s posledicami podnebnih sprememb, je danes sporočila organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Pomoč so namreč bogatejše države obljubile do leta 2020, dosegle pa so ga leta 2022.