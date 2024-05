Novak: Pri upravljanju voda nujno upoštevati podnebne spremembe

Rimske Toplice, 29. maja - Pri načrtovanju sanacij in razvoja upravljanja voda je treba po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka upoštevati podnebne spremembe. "Za učinkovito odzivanje na vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, pa moramo še naprej krepiti sodelovanje politike in stroke," je dejal na 30. simpoziju Vodni dnevi 2024 v Rimskih Toplicah.