ZPM Moste-Polje in Generali ljubitelje pohodništva pozivata k obisku Klopc ljubezni

Ljubljana, 1. junija - Zveza prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje in zavarovalnica Generali od danes do konca meseca v slovenskem izzivu Obišči klopco ljubezni spodbujata ljubitelje pohodništva in izletov, da obiščejo eno od 51 Klopc ljubezni. Obiski so primerni za pohodnike, kolesarje, družine in tudi zaljubljence, so sporočili iz zavarovalnice.