Severna Koreja južni sosedi poslala več kot 200 balonov s smetmi

Seul, 29. maja - Južna Koreja danes poroča o več kot 200 balonih s smetmi, straniščnim papirjem in domnevnimi živalskimi iztrebki, ki jih je nad njeno ozemlje poslala Severna Koreja. Oblasti so prebivalce posvarile pred dotikanjem vsebine vrečk in jih pozvale, naj se zadržujejo v notranjih prostorih.