V Izoli predstavili knjigo receptov za zdrav študentski zajtrk

Izola, 29. maja - V papirnati in elektronski brošuri Zdrav zajtrk sta Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Fakulteta za vede o zdravju (FVZ) Univerze na Primorskem objavili 48 receptov za jutranje prehranjevanje, ki med drugim krepi umske sposobnosti. Knjižica, ki so jo danes predstavili v Izoli, je del projekta ŠOS Jem zdravo - študiram s polno paro.