Začenja se deseta akcija Naj planinska koča

Ljubljana, 29. maja - Spletni portal Siol in Planinska zveza Slovenije sta deseto leto zapored zagnala akcijo Naj planinska koča. Obiskovalci slovenskih planinskih koč lahko od danes do 11. septembra glasujejo za 147 slovenskih planinskih koč, od tega za 27 visokogorskih in 120 na nižje ležečih predelih, so sporočili organizatorji akcije.